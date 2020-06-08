هالة زايد: مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في تخفيف آثار كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نجاح مصر في القضاء على فيروس سي، في مصر خلال 7 شهور معجزة أبهرت العالم أجمع، منوهة بأنه تم الكشف على نحو 70 مليون مواطن وتقديم العلاج للمصابين، وتم إعداد خريطة صحية للأمراض غير السارية، معتبرة أن حملة 100 مليون صحة نقطة تحول في المنظومة الصحية.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إلى أن مبادرة السمنة والتقزم لدى الأطفال، والكشف المبكر لفقدان السمع عند حديثي الولادة لإنقاذ الأطفال منذ أول يوم للولادة، إلى جانب مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تضمنت الكشف على 6.2 مليون سيدة خلال 6 شهور، ومبادرة صحة المرأة والجنين والكشف عن الامراض التي تنتقل من الأم للجنين وهي الإيدز والزهري وفيروس بي لتنشأة جيل من الأصحاء.





وأكدت وزيرة الصحة، أنه لولا هذه المبادرات لكان تأثر فيروس كورونا على المواطن المصري أكبر من ذلك، مشددة على أن هذه المبادرات التي استمرت لمدة عام ونصف ساهمت في التخفيف من آثار كورونا، مؤكدة أن مبادرات الصحة العام تحت مظلة 100 مليون صحة نقطة تاريخية ستحسب في التاريخ وسوف يتذكرها العالم أجمع.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



