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أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشر الفنان أحمد زاهر، فيديو له عبر تطبيق "التيك توك"، من خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يتقمص شخصية الشيخ مبروك عطية، كما جسدت ابنته ليلي أحد متابعيه، وتألق زاهر في تجسيد الشخصية ونالت إعجاب الجمهور.


يشار أن أخر عمل شارك فيه زاهر مسلسل "البرنس"، الذي شترك به في رمضان هذا العام، وأشاد الجميع بأداءه.
 

مسلسل "البرنس"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وروجينا وإدوارد وأحمد داش ورحاب الجمل ودنيا عبد العزيز وسلوى عثمان، والمسلسل من إخراج محمد سامي.
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية
أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية

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