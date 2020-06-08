Advertisements

فايلر يبحث عن مواهب في قطاع ناشئين الأهلي وجلسة مع محلل الأداء

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:30 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع شعيب شعيب محلل الأداء، من أجل تصعيد عدد من الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي جلسة فايلر مع شعيب، من أجل البحث عن مواهب في قطاع الناشئين لتدعيم صفوف الفريق، خاصةً أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وكان فايلر، كلف المحلل المغربي بمتابعة عدد من اللاعبين في قطاع الناشئين، وتقديم تقرير شامل له، قبل استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.

ويسعى المدرب السويسري، في إيجاد لاعب يمكنه تعويض فتحي في الجبهة اليمنى، بعدما رفض التعاقد مع عنصر أجنبي في هذا المركز، بالإضافة إلى تطعيم الفريق الأول ببعض العناصر الشابة.

ورفض فتحي، تجديد عقده مع القلعة الحمراء والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف على راتبه ومدة العقد.

وأعلن بيراميدز سبورت، عن التعاقد مع فتحي فور إعلان رحيله من الأهلي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لتدعيم جبهته اليمنى بالموسم المقبل.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض رحيل نجمه بأوامر رينيه فايلر

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعة و 27 دقيقة

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف

منذ ساعتين و 46 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن