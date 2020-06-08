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الحكومة الألمانية: ليس لدينا تأكيد على انسحاب القوات الأمريكية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها لم تحصل على تأكيد رسمي من واشنطن لأي قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب آلاف القوات من البلاد، لكنها شددت على أن وجودهم يخدم جميع أعضاء حلف الناتو.

وقال وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب كارينباور، في مؤتمر صحفي: "لا أريد التكهن بشيء لا أؤكد عليه."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "الحقيقة هي أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف الناتو - وكذلك الأمن الأمريكي. هذا هو الأساس الذي نعمل عليه معًا".

وقد قال مسؤول أمريكي رفيع، يوم الجمعة، إن "ترامب" أمر الجيش الأمريكي بسحب 9500 جندي من ألمانيا. ستقلل هذه الخطوة الوحدة الأمريكية إلى 25000.

على الرغم من الشكوك بشأن الأسلحة النووية التي يعتقد أن الولايات المتحدة تمتلكها في قاعدة في Buechel في ألمانيا الغربية، رحب الألمان عمومًا بالقوات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي ومع شركاء آخرين في الحلف أمر أساسي لأمن ألمانيا.

وحسب "رويترز"، فإن القرار، حتى لو لم يتم تأكيده بعد، صدم صانعي السياسة في برلين.

هذه الخطوة هي أحدث تطور في العلاقات بين برلين وواشنطن، والتي كانت متوترة في كثير من الأحيان خلال رئاسة "ترامب". ضغط "ترامب" على ألمانيا لزيادة الإنفاق الدفاعي واتهم برلين بأنها "أسيرة" لروسيا بسبب اعتمادها على الطاقة.

وقال توماس كلاين-بروكهوف، نائب الرئيس في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة الذي يعزز العلاقات الأمريكية الأوروبية، إن القرار "يشبه إلى حد ما الانتقام".

وأضاف: "لقد اتبعت هذه العلاقة على مدى السنوات الـ 35 الأخيرة من حياتي المهنية - لا أستطيع أن أتذكر نقطة أقل من هذه العلاقة. يبدو أن دونالد ترامب يرى أنجيلا ميركل، وليس أي شخص آخر، كمنافسه النظامي".

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