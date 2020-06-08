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توقعات بتراجع الناتج المحلي الإيطالي بنسبة 8.3% العام الجاري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
قالت وكالة الإحصاء الإيطالية اليوم إن الاقتصاد الإيطالي سوف "ينكمش" بصورة كبيرة هذا العام، وسوف يتعافى جزئيا خلال عام .2021

وبحسب "الألمانية" توقعت الوكالة تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر8% العام الجاري، ونموه بنسبة 6ر4% خلال العام المقبل.

كما توقعت الوكالة انخفاض معدل التوظيف بنسبة 3ر9% هذا العام وارتفاعه بنسبة 1ر4% العام المقبل.

وكان البنك المركزي الإيطالي قد أصدر الجمعة الماضية مجموعة مختلفة من التوقعات، حيث توقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر9% عام 2020، ونمو بنسبة 8ر4% عام 2021، وفقا لسيناريو خط الأساس.

وفي السيناريو الأكثر سوءا، من المتوقع انكماش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1ر13% العام الحالي، ونموه بنسبة 5ر3% العام المقبل.

ويذكر أن إيطاليا كانت أول دولة في أوروبا تطبق إجراءات الاغلاق نتجية لتفشي فيروس كورونا. وجرى تطبيق القيود، التي أضرت بالاقتصاد، في مارس الماضي، وبدأ رفعها تدريجيا منذ شهر مايو الماضي.

وقد أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أمس الأحد تسجيل 197 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الاصابات 235 ألف حالة، و53 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 33899 حالة.

أعادت إيطاليا اليوم فتح حدودها أمام الزوار من بقية دول الاتحاد الأوروبي، وألغت الحظر المفروض على السفر بين المناطق الإيطالية.

وبحسب "الألمانية" يأتي تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في ظل انخفاض حالات الإصابة، والضغوطات لاعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الاغلاق الصارمة.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو في منشور على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي" اليوم تاريخ مهم للغاية"، مؤكدا أن إيطاليا" بدأت تعيد فتح نشاطها وتستعد للعودة للطبيعية".


وأضاف دي مايو أنه سوف يعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه الأوروبيين " لكي يظهر للجميع أن إيطاليا على استعداد لاستقبال السائحين الأجانب".


وسوف يلتقي دي مايو بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم في روما. ومن المقرر أن يزور دي مايو ألمانيا بعد غد الجمعة وسلوفينيا يوم السبت واليونان يوم الثلاثاء المقبل.


وكانت إيطاليا قد فرضت إجراءات إغلاق صارمة في العاشر من مارس الماضي. وجرى تخفيف القيود تدريجيا ابتداء من مطلع مايو الماضي، ولكن مازال يتم تطبيق إجراءات سلامة تشمل التباعد الاجتماعي.


ويمكن أيضا للزائرين من دول ليست عضوة بالاتحاد الأوروبي، ولكن جزء من منطقة شينجن، مثل سويسرا والنرويج وبريطانيا، السفر بحرية لإيطاليا ابتداء من اليوم.


ومازال يتم تطبيق الحجر الصحي بحق المسافرين القادمين من بقية دول العالم.


وقد سجلت إيطاليا أمس الثلاثاء 318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 6557 في ذروة تفشي المرض في 21 مارس الماضي، و55 حالة وفاة مقارنة بـ 969 في 27 مارس الماضي.

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