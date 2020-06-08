Advertisements

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين لأول مرة منذ عام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
وكالات
ذكرت تقارير اليوم أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت لأول مرة منذ نحو عام خلال الشهر الماضي، في دلالة على بدء تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من تداعيات فيروس كورونا والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.


وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول اليوم إن مبيعات التجزئة للسيارات ارتفعت بنسبة 9ر1% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 64ر1 مليون وحدة. ويشار إلى أن هذا أول ارتفاع للمبيعات منذ يونيو .2019


كما أقرت الحكومة الصينية  إجراءات تحفيز مثل تخفيضات ضريبة لجذب الزبائن للمعارض، كما تقدم شركات صناعة السيارات، التي توقفت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا، خصومات كبيرة.

أخبار تهمك

أول تعليق من والد حسام حبيب عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يرفض رحيل نجمه بأوامر رينيه فايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعة و 11 دقيقة

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ أقل من ساعة

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن