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الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرت

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:25 م
طائرة مسيرة تركية
طائرة مسيرة تركية
وكالات

أسقط الجيش الوطني الليبي، طائرة مسيرة تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

نجحت مقاتلات الجيش الليبي، ليل الأحد الاثنين، في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

 

ودمر الجيش الليبي، حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت.

 

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، خلال كلمة مسجلة وجهها إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت بها خلال المعارك التي دارت خلال المرحلة السابقة.

 

وأضاف المسماري، أن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكداً انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

 

وقد تعهد المسماري برد قوي على الميليشيات في حال عدم التزامها بـالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مضيفا أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لأجل قتال الجيش الليبي.

 

 في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أكد المسماري، أن الجانب التركي استغل جميع مبادرات وقف إطلاق النار في السابق من أجل تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

 

ولفت المتحدث العسكري الليبي، إلى أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراتة، تحت إشراف من عناصر في الاستخباراتية التركية.

 

وأوضح المسماري، أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات قام بها المرتزقة والميليشيات لأجل الهجوم على مدينة سرت.

 

ويخوض الجيش الوطني الليبي، حربا ضد الإرهاب شن غارات على رتل للميليشيات، ويحاول التقدم نحو قاعدة الجفرة.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا طائرة مسيرة تركية سرت الجيش الليبي

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