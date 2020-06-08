وزيرة الصحة تكشف مفاجأة حول استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مصابة كورونا بمصر

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تراجع نسب الوفيات خلال الفترة الأخيرة واستقرار الحالات المصابة بفيروس كورونا.





وقالت الوزيرة، في تصريحات اليوم الاثنين: إن النتائج تلك الفترة تعتمد على البروتوكول الجديد والذي يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، إلى جانب انضمام 320 مستشفى، ما أسهم في استيعاب الزيادة التي حدثت في نهاية شهر رمضان وأيام عيد الفطر.





وأضافت "خصصنا أسرِّة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية"، مشيرة إلى أن شباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ونتابع حالتهم الصحية بشكل دائم.





وحول استمرار "هيدروكسي كلوروكين" ضمن بروتوكول العلاج المصري، أوضحت أن الدواء فعال في مصر للحالات البسيطة والمتوسطة.





وأشارت وزيرة إلى أن نتائج العلاج ببلازما الدم للمتعافين جيدة جدًا، خاصة مع الحالات الحرجة، ولذلك توسعنا فيها مع فتح أبواب مراكز الدم للمساهمة في علاج الحالات الشديدة.



