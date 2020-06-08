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وزيرة الصحة تكشف مفاجأة حول استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مصابة كورونا بمصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:25 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
الفجر
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تراجع نسب الوفيات خلال الفترة الأخيرة واستقرار الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة، في تصريحات اليوم الاثنين: إن النتائج تلك الفترة تعتمد على البروتوكول الجديد والذي يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، إلى جانب انضمام 320 مستشفى، ما أسهم في استيعاب الزيادة التي حدثت في نهاية شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

وأضافت "خصصنا أسرِّة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية"، مشيرة إلى أن شباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ونتابع حالتهم الصحية بشكل دائم.

وحول استمرار "هيدروكسي كلوروكين" ضمن بروتوكول العلاج المصري، أوضحت أن الدواء فعال في مصر للحالات البسيطة والمتوسطة.

وأشارت وزيرة إلى أن نتائج العلاج ببلازما الدم للمتعافين جيدة جدًا، خاصة مع الحالات الحرجة، ولذلك توسعنا فيها مع فتح أبواب مراكز الدم للمساهمة في علاج الحالات الشديدة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 39 

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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وزيرة الصحة هيدروكسي كلوروكين هالة زايد تباعد اجتماعي الصحة اتخاذ الاجراءات الوقائية

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