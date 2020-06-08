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نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة كثفت جهودها خلال الأيام الماضية، وواصلت اتصالاتها المكثفة مع كل الجهات المعنية خاصة وزارة الصحة لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وأوضح في بيان صحفي، بالإضافة إلى توفير أسرة بمستشفيات العزل للمعلمين فى حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع قرب انعقاد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدءا من 21 يونيو الحالى، والتى يشارك فيهما مايقرب من نصف مليون معلم بين مراقبين ومصححين وفى الأعمال الإدارية بالكنترولات على مستوى الجمهورية.

وأوضح نقيب المعلمين، أن لجنة مواجهة الأزمات بالنقابة التى يرأسها محمد عبد الله الأمين العام للمعلمين وعضوية أيمن فتحى ورمضان يحيى، توصلت إلى التعاقد مع 15 معمل تحاليل و4 مراكز أشعة بأسعار مخفضة للمعلمين وأسرهم وتعلن النقابة للسادة المعلمين الأسعار وأماكن المعامل ومراكز الأشعة وأرقام التليفونات المخصصة للتواصل، لإجراء التحاليل والأشعة الأولية المتعلقة بحالات الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل إجراء المسحة التى تتولى تنفيذها المعامل المركزية بوزارة الصحة فقط ومنع أى مراكز خاصة من هذا الإجراء.

وأكد محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين ورئيس لجنة الأزمات، أن أى معلم يريد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية على الصدر، التى تعاقدت النقابة على إجرائها بأسعار مخفضة للاطمئنان على صحته، فى حال وجود اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد يتوجه فورا لأقرب فرع لمراكز التحاليل أو الأشعة بكارنيه النقابة فقط دون الحاجة لوجود أى مستندات أخرى.

وأوضح الأمين العام أن نقابة المعلمين حرصت على التعاقد مع عدد كبير من مراكز التحاليل والأشعة لتغطية كل محافظات الجمهورية، بخلاف التعاقدات التى وقعتها بالفعل عدد من النقابات الفرعية فى المحافظات لتوفير كل البدائل أمام المعلم وأسرته بأى فرع قريب من مسكنه.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية
نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية
نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية
نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية
نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية
نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية
نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية
نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية

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