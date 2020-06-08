6 جنسيات عربية وأوربية في أغنية كارول سماحه الجديدة

تجربة خاصة ومختلفة تستعد لها المطربة اللبنانية كارول سماحه، حيث تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان Bon voyage باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، في أول تعاون بينهما.

ولم تكشف بعد الشركة عن تفاصيل الأغنية، وان اكتفت بالإشارة إلى أنها ستشكل حصيلة تعاون بين ستة جنسيات مختلفة، حيث أن الشركة ذات أصول سعودية ويتولى مهمة التلحين مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، و التأليف شاعر سورى و فرنسى.

في حين يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة، والمقرر أن يتم التصوير في الأيام القادمة.

‎ونوهت الشركة أنه سيتم مراعاة كل الاحتياطات اللازمة في تصوير العمل، حفاظاً على سلامة الجميع.