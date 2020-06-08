ظهرت دلوقت.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية عبر بوابة الأزهر "www.azhar.eg"

يبحث الكثيرون عن بوابة الأزهر الشريف www.azhar.eg من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية، بعدما اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للاطمئنان على بيان النجاح الاسترشادي المتاح عبر البوابة الآن.





رابط بوابة الأزهر المباشر





ووننشر لكم عبر بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط بوابة الأزهر الشريف www.azhar.eg بشكل سهل ومباشر، تخفيفًا منا على طلابنا وطالباتنا وأولياء أمورهم، وذلك بوضع رقم الجلوس بعد الدخول إلى الموقع.





نتيجة الشهادة الأزهرية عبر بوابة الأزهر





وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن النتيجة متاحة عبر موقع الأزهر الشريف www.azhar.eg ويمكن لطلاب الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية الدخول ووضع رقم الجلوس والحصول على بيانهم الاسترشادي.





رابط بوابة الأزهر www.azhar.eg





واعتمد شيخ الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية وستتواجد لكل المحافظات من قبل قطاع المعاهد الأزهرية عبر المنصات الإلكترنية للأزهر الشريف وبوابته الرسمية www.azhar.eg.





الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية





هنــــــــــــــــــــــــا ". - يمكن للطالب الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط "".





هنـــــــــــــــــــــــــــــــا ". - الموقع التعليمي لطلاب الأزهر بالضغط "".





هنــــــــــــــــــــــــا ". - المنصة التعليمية للطالب الأزهري من خلال الضغط "".





وتنطل امتحانات الثانوية الأزهرية في الـ21 من يونيو الجاري بعدما كانت مقررة في الـ31 من شهر مايو، بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة توجيهًا بضرورة التأجيل، لوزارتي التعليم والتعليم الفني والتعليم الأزهري.







