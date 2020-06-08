شفاء نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق من كورونا

أعلنت جامعة جنوب الوادى عن خروج الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث السابق من مستشفى العزل بأسنا بعد تماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، وأظهرت نتائج التحليل سلبية العينات الخاصه به.





ومن جانبه قدم الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعه التهنئة للدكتور محمود خضارى على الشفاء وعودته إلى منزله وأسرته بسلامة الله وقدم رئيس الجامعه الشكر للفريق الطبى بمستشفى العزل بأسنا على الدور الذى قاموا به فى علاج نائب رئيس الجامعه السابق وعلى كافة الجهود التى قدمتها المستشفى فى خدمة مصابى فيروس كورونا.





وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدوله الجبارة فى مكافحة الجائحة والإجراءات الاحترازية التى تتم فى هذا الصدد.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



