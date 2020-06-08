Advertisements

ننشر موعد إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضح عباس في بيان صحفي، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا بالتزامن مع إعلان النتيجة، لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.

كان المركز الإعلامي للأزهر قد أعلن عن عقده مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، (أونلاين) عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف؛ لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية التي سيتخذها الأزهر الشريف خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على الامتحانات.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الازهرية نتيجة الازهر نتيجة اعدادية الازهر تباعد اجتماعي بوابة الفجر الفجر الازهر الشريف

أخبار تهمك

أول تعليق من والد حسام حبيب عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعة و 11 دقيقة

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجمه بأوامر رينيه فايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ 41 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

توضيح عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحانات الجامعات (فيديو)

المنظمة العالمية للأزهر تنعي وزير الأوقاف الأسبق

بسبب كورونا.. أسامة كمال يطالب بعقد امتحانات الثانوية بالملاعب

هل سيتم إلغاء امتحانات الثانوية العامة؟.. أحمد موسى يكشف (فيديو)

3 سيناريوهات تنتظر امتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها (فيديو)

الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتوضيح الإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية الثلاثاء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن