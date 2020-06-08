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تعرف على شرط كارتيرون للتخلي عن أوناجم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:06 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
الفجر الرياضي

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن ترحيبه برحيل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق.

 

وأوضح كارتيرون أنه رحب برحيل أوناجم، بعدما كان متمسكًا به من قبل، ولكن بشرط أن يتم التعاقد مع موهبة أجنبية ذات مواصفات فنية أقوى لتعويض مكان اللاعب.

 

وتدرس الإدارة البيضاء العروض المقدمة للاعب المغربي بالوقت الحالي، وفي حالة وصول عرض قوى من الناحية المادية فقد تتجه إدارة الزمالك للموافقة على رحيله.

 

وكانت أنباء أذاعت في وقت سابق تلقي محمد أوناجم، عددًا من العروض من الأندية الأوروبية والخليجية، للانتقال لصفوفها في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

ويذكر أن محمد أوناجم انتقل للزمالك من صفوف الوداد البيضاوي المغربي، وأعرب في وقت سابق أنه يشعر بالراحة في صفوف نادي الزمالك، وعقده ممتد رفقة القلعة البيضاء ولديه علاقات جيدة للغاية مع زملائه والجهاز الفني.

 

 

 

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