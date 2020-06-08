أخبار سارة لليفربول.. تكهنات بتأجيل كأس الأمم الأفريقية لمدة عام

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، وجود أخباراً سارة لجماهير نادي ليفربول الإنجليزي، تقضي بإحتمالية تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لمدة عام.





ووفقاً لصحيفة "ذا أتليتيك" البريطانية، فإن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي كانت مقررة في الكاميرون في شهر يناير عام 2021، قد تؤجل لمدة عام واحد، لتقام في عام 2022.





وأضافت الصحيفة، أن تأجيل جميع البطولات الدولية التي كانت مقررة عام 2020 بسبب فيروس كورونا، وهي بطولات كوبا ليبرتادوريس وكأس الأمم الأوروبية وأولمبياد طوكيو للعام 2021، سيؤدي لازدحام جدول الأندية بشكل كبير، وهو ما قد يؤثر بالسلب على انتظام المسابقات.





وأكدت الصحيفة، أن الإتحاد الأفريقي "كاف" لن يمانع في تأجيل البطولة لمدة عام، لتقام عام 2022 وإفساح المجال أمام باقي البطولات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.





وسيسب تأجيل البطولة ارتياحاً كبيراً للألماني "يورجن كلوب" مدرب ليفربول، الذي كام معرضاً لخسارة الثلاثي، المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا لمدة قد تصل لستة أسابيع خلال منتصف الموسم، بسبب الاشتراك في البطولة.



