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عبد الناصر محمد لـ "الفجر الرياضي": إلغاء الموسم الحل الأنسب لسلامة الجميع

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع


أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق السابق لفريق إف سي مصر أنه مع الغاء الموسم الحالي وإعتباره كأنه لم يكن ، وبداية موسم جديد، عقب انتهاء ذروه تفشي مرض الكورونا.

وقال عبد الناصر محمد في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضي" : علي كل نادي اعاده ترتيب الأوراق في فتره التوقف بسبب الظروف العصبيه التي يمر بها العالم من جراء جائحه كورونا ،بجانب الأخد بالإجراءات احترازيه لسلامه الجميع.

وأشار أنه لابد من إعاده تأهيل الاعبين بدنيا، وفنياً، عن طريق فترة إعداد مناسبة، بعد فتره الراحه الطويلة للاعبين، في الحجر المنزلي منذ أكثر من ثلاثه شهور.

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