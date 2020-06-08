ميليشيات مسلحة تقصف مناطق سكنية بين سرت ومصراتة في ليبيا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، جراء قصف لميليشيات مصراتة على مناطق سكنية بين سرت ومصراتة.

وتعاود ميليشيات مصراتة، الهجوم على سرت، بينما تصدت لها القوات الجوية للجيش الوطني الليبي وتعامل معها.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال إن القوات المسلحة الليبية تصدت لمحاولات الميليشيات والمرتزقة الهجوم على سرت.

وأوضح "المسماري"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأحد، أن غارات جوية على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة.

وأشار إلى أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراته بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية.

ونوه بأن جميع مبادرات وقف إطلاق النار التي قمنا بإعلانها استتغلتها تركيا والميليشيات لنقل السلاح والمرتزقة.

وتابع: " لست متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا".

وأكد أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا، وفي حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سيتم الرد بشكل قوي.

في وقت سابق، استهدف الجيش الوطني الليبي، مخازن الذخيرة في محور بوقرين شرق مصراتة، كما استهدف رتلا لقوات الوفاق في نفس المنطقة.