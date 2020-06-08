التفاصيل الكاملة لفيلم كريم فهمي الجديد "ديدو"



في سياق منفصل، شارك كريم فهمي، في السباق الرمضاني السابق من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تالذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.



يشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.



أعلن الفنان كريم فهمي عن موعد طرح فيلم "ديدو"، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".حيث نشر صورة له من الفيلم معلقا: "فيلم ديدو قريبا إن شاء الله بس الدنيا تفتح شوية".فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.