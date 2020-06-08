جامعة الاميرة نورة السعودية تشارك في تصنيف (التايمز) العالمي للتعليم العالي للتنمية المستدامة ( مؤسسة التايمز البريطانية )





ازدادت في الأونة الأخيرة، عمليات البحث عن جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد حدثها الذي شهدته العديد من الدول، حيث شاركت جامعة الاميرة نورة في عدة تصنيفات دولية ومن أهمها التصنيف العالمي (Ranking the-university impact)، الذي أطلقته مؤخرًا مؤسسة التايمز البريطانية بهدف تقييم الجامعات، وقياس تأثيرها على المجتمع بناءاً على نجاحها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة (Development GoalssDGs Sustainability) التي تمثل خطة وإطار نحو تحقيق مجتمعات مستدامة تتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية، وذلك سعيًا من الجامعة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، بأن تكون 5 جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم.





جامعة الاميرة نورة

وحصلت جامعة الاميرة نورة على هذا الترتيب بناءً على تحقيق عددًا من المعايير والمؤشرات التي تعكس اهتمامها بالاستدامة من خلال مختلف الأنشطة والممارسات في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتبرز دورها في المساهمة بتمكين المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، فقد تقدمت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن لأول مرة لتصنيف (Impact Ranking 2020 THE) في نسخته الثانية في مطلع عام 2020.





إجمالي عدد الجامعات التي شاركت في التحدي

وإجمالي عدد الجامعات التي دخلت هذا التحدي حوالي 4100 جامعة، رشح منها للفرز النهائي 767 جامعة من 85 دولة حول العالم، حيث عملت الجامعة على 6 محاور من محاور التنمية المستدلمة للأمم المتحدة الـ 17 وهي: (الصحة الجيدة – المساواة بين الجنسين – الحد من عدم المساواة – جودة التعليم – النمو الاقتصادي – والشراكات لتحقيق الأهداف)، وفي هذا الشأن أوضحت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي أن مشاركة الجامعة في تصنيف (التايمز) هذا العام تأتى ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة تسعى للوصول بالجامعة إلى العالمية، حيث بدأ العمل على إعداد متطلبات التقديم على هذا التصنيف في يناير 2019 موزعًا على 3 مراحل وهي:





- دراسة جميع أهداف التنمية المستدامة مع فريق التصنيفات الدولية والمؤشرات المطلوبة لقياس كل هدف.

- تحديد الأهداف بناءاً على نوعية الأدلة الداعمة لكل هدف.

- مراجعة الأدلة وإعداد التقارير المطلوبة ورفعها للجهة المسؤولة عن التصنيف.





أهداف جامعة الاميرة نورة

وجاء هذا التقييم لجامعة الاميرة نورة بعد تحقيق أفضل النتائج بسبب أهدافها السامية، ومن ضمن هذه الأهداف:





- النمو الاقتصادي.

- الحد من عدم المساواة.

- الشراكات لتحقيق الأهداف.





بالإضافة إلى أنها حصلت على المرتبة الثالثة محليًا والمرتبة 472 عالميًا في تصنيف 2020 في نسخته الثانية، وأشارت الوهيبي إلى أن 38 مؤشرًا من مؤشرات الخطة الاستراتيجية لجامعة الاميرة نورة مرتبطة بمعايير ومؤشرات التصنيفات الدولية وبنسبة مقدرة ب 43.6%.





جدير بالذكر أن جامعة الاميرة نورة تستعد لإضافة 8 أهداف للتنمية المستدامة ليكون مجموعها 14 هدفًا في العام المقبل 2021 ميلادية لدعم مركز الجامعة على الخريطة العالمية، تحقيقًا لرسالة الجامعة في التميز والريادة التعليمية والبحثية التي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية.



