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3 أدلة تكشف: لقاح كورونا يخرج إلى النور قريبا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:01 م
أحمد القاسم
بدأت ملامح موعد ظهور لقاح فيروس كورونا، تظهر خلال الأيام الأخيرة، بعد ما كشف مسئولون عن إمكانية ظهور اللقاح خلال الأشهر القليلة المقبلة للخلاص من هذا الوباء الذي احتل كافة دول العالم.
سبتمبر المقبل
فأبرز تلك المواعيد المنتظرة للقاح فيروس كورونا هي التي أعلنها مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، الذي أكد أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل.
وكشف مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية أن إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنع محلي وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا، وخلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة.
أغسطس المقبل
وفي موعد مقارب لما أعلنه مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، قالت شركة الأدوية "أسترا زينيكا" البريطانية إنه من الممكن أن يظهر اللقاح الذي يعمل عليه علماء جامعة "أكسفورد" البريطانية في أغسطس المقبل.
وأعلنت الشركة عن بدء العمل على تصنيع اللقاح الذي تم تطويره من قبل علماء أكسفورد والذي ثبتت فعاليته ضد الفيروس، مشيرة إلى أنها سوف تنتج ملياري جرعة من هذا اللقاح فور حصولها على الضوء الأخضر لذلك.
ديسمبر المقبل
وتأكيدا على أن لقاح فيروس كورونا يظهر خلال أشهر قليلة من الآن وأن حال تأخيره لن يتخطى عام 2020، قال الدكتور أحمد أبو النور مدرس الشئون التنظيمية للصناعات الدوائية، وباحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا بكندا، أنه يمكن التوصل إلى لقاح كورونا في شهر ديسمبر المقبل.
وربط مدرس الشئون التنظيمية للصناعات الدوائية ظهور لقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" في هذا التوقيت بإتمام جميع الخطوات بنجاح وكذلك عدم حدوث أية مشكلة في التجارب الإكلينيكية.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 39
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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