3 أدلة تكشف: لقاح كورونا يخرج إلى النور قريبا

بدأت ملامح موعد ظهور لقاح فيروس كورونا، تظهر خلال الأيام الأخيرة، بعد ما كشف مسئولون عن إمكانية ظهور اللقاح خلال الأشهر القليلة المقبلة للخلاص من هذا الوباء الذي احتل كافة دول العالم.





سبتمبر المقبل





فأبرز تلك المواعيد المنتظرة للقاح فيروس كورونا هي التي أعلنها مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، الذي أكد أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل.





وكشف مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية أن إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنع محلي وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا، وخلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة.





أغسطس المقبل





وفي موعد مقارب لما أعلنه مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، قالت شركة الأدوية "أسترا زينيكا" البريطانية إنه من الممكن أن يظهر اللقاح الذي يعمل عليه علماء جامعة "أكسفورد" البريطانية في أغسطس المقبل.





وأعلنت الشركة عن بدء العمل على تصنيع اللقاح الذي تم تطويره من قبل علماء أكسفورد والذي ثبتت فعاليته ضد الفيروس، مشيرة إلى أنها سوف تنتج ملياري جرعة من هذا اللقاح فور حصولها على الضوء الأخضر لذلك.





ديسمبر المقبل





وتأكيدا على أن لقاح فيروس كورونا يظهر خلال أشهر قليلة من الآن وأن حال تأخيره لن يتخطى عام 2020، قال الدكتور أحمد أبو النور مدرس الشئون التنظيمية للصناعات الدوائية، وباحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا بكندا، أنه يمكن التوصل إلى لقاح كورونا في شهر ديسمبر المقبل.





وربط مدرس الشئون التنظيمية للصناعات الدوائية ظهور لقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" في هذا التوقيت بإتمام جميع الخطوات بنجاح وكذلك عدم حدوث أية مشكلة في التجارب الإكلينيكية.



