قبل إعلان الأسعار الجديدة.. تعرف على مراحل زيادة أسعار الكهرباء في 5 سنوات

شهدت أسعار الكهرباء في مصر العديد من الزيادات منذ عام 2015 من خلال خطة وضعتها الوزارة وقتها لرفع الدعم تدريجيا عن الشرائح السعرية للكهرباء، حتى يصل سعر الكيلو وات الواحد بنفس التكلفة للمواطنين، والتى تهدف من خلالها استمرار استكمال تطوير أداء القطاع، وضمان وصول التيار الكهربائي للمواطنين بكفائة عالي وبدون انقطاع.

وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي الزيادة في أسعار الكهرباء منذ بداية خطة الوزارة في عام 2015 لإنهاء الدعم عن فواتير الكهرباء نهائيا، وهي الخطة التي كانت من المستهدف ان تنتهي في عام 2019، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب بزيادتها ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء على المواطنين.

الزيادة في عام 2015

لم تشهد الأسعار بالنسبة لشرائح الكهرباء الثلاثة الأولى زيادة في هذا العام، حيث جاءت كالأتي:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات استقرت عند قيمتها 7.5 قروش للكيلو وات

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات استقرت عند قيمتها 14.5 قرش للكيلو وات

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات استقرت عند 16 قرشا للكيلو وات

أما باقي الشرائح فقد شهدت زيادات حيث الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات أصبح سعرها 29 قرشا للكيلو وات بدلاً من 24 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات وصل سعرها إلى 39 قرشا لكل كيلو وات- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات أصبح سعرها 68 قرشا لكل كيلو وات، الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات زاد سعرها إلى 78 قرشا للكيلو وات.

الزيادة في عام 2016

رفعت وزارة الكهرباء ولأول مرة أسعار الشرائح الأول مع باقي الشرائح حيث جاءت الأسعار كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات في الساعة بعد الزيادة أصبح بعد الزيادة ١١ قرشاً للكيلو وات

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات في الساعة ويبلغ سعرها بعد الزيادة ١٩ قرشاً للكيلو وات

الشريحة الثالثة أول 200 كيلو وات في الساعة بلغ سعرها الجديد ٢١ قرشاً للكيلو وات

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات في وصل سعرها بعد الزيادة ٤٢ قرشاً للكيلو وات

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات في الساعة حقق سعرها بعد الزيادة قرشاً للكيلو وات

الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات في الساعة بعد الزيادة أصبح سعرها 95 قرشاً للكيلو وات

الشريحة السابعة من صفر إلي أكثر من 1000 كيلو وات بعد الزيادة أصبح سعرها٩٥ قرشاً للكيلو وات





الزيادة في عام 2017

شهدت أسعار الشرائح الكهرباء في هذا العام زيادة باقي أسعار الشرائح بزيادة 33% حيث جاءت كالأتي:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات بـ13 بدلا من 11 قرشا،

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بـ 22 بدلا من 19 قرشا

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات بـ27 بدلا من 21 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بـ55 بدلا من 42 قرشا

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بـ75 بدلا من 55 قرشا

الشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلو وات بـ125 بدلا من 95 قرشا

الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات بـ135 بدلا من 95 قرشا،.

الزيادة في عام 2018

بلغ إجمالي المتوسط في الزيادة في شرائح الكهرباء المختلفة هذا العام نحو 26%، حيث جائت أسعار الشرائح في هذا العام كالأتى:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرش بدلا من 13 قرش )

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 30 قرش بدلا 22 قرش )

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 36 قرش بدلا من 27 قرشًا )

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرش بدلا من 55 قرشًا )

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرش بدلا من75 قرشًا )

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرش بدلا من 125 قرشًا )

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش بدلا من 135 قرشًا).





الزيادة في عام 2019





تراوح الزيادة في عام 2019 بين 3.7% إلى نسبة 39% حيث جاءت أسعار الشرائح كالآتى:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 30 قرشا بدلا من 22 قرش.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرشا بدلا 30 قرش.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 50 قرشا بدلا من 36 قرش.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرش بدلا من 70 قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 100 قرش بدلا من 90 قرشا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات 140 قرشا بدلا من 135 قرشًا.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 145 قرشًا.





زيادة عام 2020

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها غدا ستعقد مؤتمر صحفي للكشف عن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء ضمن خطتها سنوية لرفع الدعم عن الكهرباء، وتخفيفا علي المواطنين قررت وزارة الكهرباء أنها ستوقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بداية من شهر يونيو القادم.