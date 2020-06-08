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تراجع إنتاج قطاع السيارات في تركيا بنسبة 54 %

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
قال اتحاد صناعة السيارات التركي يوم الاثنين إن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو .

وأوضح أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير ومايو .

أظهر مسح أن أنشطة الصناعات التحويلية في تركيا انكمشت في مايو بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد مع تسجيل انكماش في الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة مجددا وخفض الشركات للوظائف والمشتريات.

وقالت غرفة صناعة اسطنبول وآي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات للمصنعين ارتفع إلى 40.9 في مايو من 33.4 في أبريل وظل بذلك دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بصورة حادة مجددا مع عرقلة الجائحة للأعمال وإضعافها للطلب على الرغم من قول بعض الشركات إنها استأنفت عملياتها.

وسجلت تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات تضخما متسارعا في ذات الفترة بسبب تراجع قيمة الليرة التي سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار في مايو .

هذا وسجل الرصيد النقدي للحكومة التركية عجزا قيمته 9.73 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) في (مايو) الماضي، وفقا لما رصدته بيانات أمس.

وبحسب "رويترز"، سجل الرصيد الأساسي الذي يستثني مدفوعات الفوائد، عجزا قدره 1.02 مليار ليرة (0.14 مليار دولار).


وقفز التضخم في تركيا في (مايو) بنسبة أعلى من التوقعات، إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية من جراء هبوط حاد للاقتصاد.


وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 في المائة وزادت الأسعار 1.36 في المائة على أساس شهري.


والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسلة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا.


أفادت بيانات اليوم بأن الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزا قيمته 9.73 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) في مايو، وأن الرصيد الأساسي، الذي يستثني مدفوعات الفوائد، سجل عجزا قدره 1.02 مليار ليرة.

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