"مُباحة" اليسا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

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تستعد الفنانة إليسا، لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، وتحمل طابع "دراما"، ومن المفترض أن تطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر القناة الرسمية لقناة "روتانا"، للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات "يوتيوب".





الأغنية تحمل عنوان "مُباحة"، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد نور الدين.





في سياق آخر تصدرت أغنية إليسا، الجديدة "قهوة الماضي"،‬⁩ المرتبة الأولى في قائمة أفضل الأغاني اللبنانية في لبنان.



وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهداتها حوالي 2.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



"قهوة الماضي"، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري، ومن كلمات سهام الشعشاع، وتسجيل وتنفيذ ستديو هادي شرارة.

