Advertisements

"مُباحة" اليسا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تستعد الفنانة إليسا، لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، وتحمل طابع "دراما"، ومن المفترض أن تطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر القناة الرسمية لقناة "روتانا"، للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات "يوتيوب".


الأغنية تحمل عنوان "مُباحة"، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد نور الدين.


في سياق آخر تصدرت أغنية إليسا، الجديدة "قهوة الماضي"،‬⁩ المرتبة الأولى في قائمة أفضل الأغاني اللبنانية في لبنان.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهداتها حوالي 2.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"قهوة الماضي"، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري، ومن كلمات سهام الشعشاع، وتسجيل وتنفيذ ستديو هادي شرارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قهوة الماضي

أخبار تهمك

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ 37 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجمه بأوامر رينيه فايلر

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من والد حسام حبيب عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إليسا عن "قهوة الماضي": "من أقرب الأغاني على قلبي بالفترة الأخيرة"

إليسا تطرح أغنية "قهوة الماضي" ثاني أيام العيد

بعد طرحها بساعات.. أغنية "قهوة الماضي" ل إليسا تحقق 300 ألف مشاهدة

إليسا عن كليب "بعشقك" عاصي الحلاني: "شو هالعيلة الحلوة"

بعد طرحها بيومين.. "قهوة الماضي" لـ إليسا تتصدر تريند اليوتيوب

إليسا تحيي أول حفل أون لاين لها في هذا الموعد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن