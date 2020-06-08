جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية في مستشفي الكبد بشربين (صور)

أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جولة تفقدية استهدفت مستشفي الكبد بشربين، لدعم المستشفي في تعظيم الاستفادة منه لصالح المواطنين.





تأتي الجولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وتوفير خدمة طبية متميزة وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لهم، افق المحافظ الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة المستشفى تفقد خلالها عددا من الاقسام.





وقال محافظ الدقهلية إنه رأى صرحا طبيا عالميا في مركز رعاية مرضى الكبد بشربين، مؤكدا أنه علينا أن نفتخر جميعا بهذا المستوى الراقي في الأداء والنظافة والنظام وجاهزية الاطقم الطبية.





وأكد محافظ الدقهلية على دعمه للمركز في جميع الأوقات من أجل تعظيم استفادة المواطنين منه وتوفير خدمة طبية لائقة توفر الرعاية والعناية المطلوبة وترفع المعاناة عن المرضى.





وتفقد محافظ الدقهلية العيادة الخارجية وبها 12 غرفة كشف والكافتيريا والصيدلية ويتم صرف 300 روشتة يوميا، كما تفقد معمل التحاليل الطبية ويوجد به أكبر جهاز في العالم ويستوعب 200 عينة في نفس الوقت تشمل كافة عينات التحليل المختلفة.





كما تفقد محافظ الدقهلية وحدة مزرعة الخلايا وغرفة سحب عينات تحليل الكبد وقسم الأشعة المقطعية والقسطرة ووحدة المناظير وغرف افاقة المرضى وغرفة التعقيم وقسم الجراحة وعددا آخر من الأقسام والغرف بالمستشفي.





ومن جانبه أكد الدكتور جمال شيحه مدير المستشفى أنها أسست لغير القادرين في المقام الأول بالجهود الداتية منذ يوليو 2011 وأن المستشفى يقدم خدماته للمصريين من كافة أنحاء الجمهورية.





وأوضح شيحه أن المستشفى يقدم كافة أنواع الجراحات المتعلقة بالجهاز الهضمي والكبد وزراعة الكبد وعمليات السمنة وأن نتائج التحاليل بالمستشفى معتمدة دوليا ويقوم بمتوسط 500 عينة تحليل يوميا وأنه يمتلك أكبر معدل لتحليل الفيروسات في مصر وجهاز PCR لاستخلاص العينات بدون احتمالات خطأ.





كما أن المستشفى لديه جهاز تحليل pcr يظهر نتيجة التحليل خلال 45 دقيقة ويعمل على 16 عينة في وقت واحد، وأن المستشفى يجري 1500 حالة أورام كبدية سنويا وأن المستشفى لديه قاعدة بيانات شاملة، كما يجري متوسط 35 جراحة منظار يوميا للأورام ودوالي المرئ والحصوات،كما يوجد بالمستشفى 5 أجهزة تعقيم، وغرفة وحدة مناظير من أكبر الوحدات في مصر وبها 5 غرف.



