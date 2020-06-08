بعد مشاركتها في "ليه لأ".. هالة صدقي تتلقي رسالة من والدة أمينة خليل

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حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة برنامج القاهرة الأن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والتي تحدثت خلاله علي مشاركتها في مسلسل "ليه لا" الذي يعرض حاليا علي المنصات الإلكترونية .



أوضحت هالة أنها تلقت العديد من المكالمات الهاتفية من الجمهور، التي تشيد بدورها كأم لأمينة خليل في المسلسل، من بينهم مكالمة من سيدة مجهولة، كانت لطيفة للغاية في طريقة حديثها، وأشادت بالمسلسل وبدورها كأم في توجيه ابنتها، مضيفة: "قالت لي أنا مبسوطة أوي من الكلام اللي قولتيه لبنتك في المسلسل، لأن كان نفسي اقول الكلام ده لبنتي انتي هديتيني وريحتيني نفسيا".



واستكملت حديثها قائلة : "قولتلها أشكرك جدا وفي الآخر قولتلها أحب أتعرف بحضرتك , قالتلي أنا والدة أمينة خليل, وأضافت هي مش قادرة تقولها الكلام ده ليها ,قولتلها لو اعرف كده كنت فشيت غلي فيها في المسلسل.





يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.



و تدور احداث مسلسل "ليه لاء" في إطار اجتماعي تشويقي، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهانذ عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف







