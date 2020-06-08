بسبب فيروس كورونا.. مى الغيطي تحتفل بتخرجها في المنزل

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حرصت الفنانة الفنانة الشابة مى الغيطي على الاحتفال مع جمهورها بلحظات تخرجها من الجامعة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مي الغيطي مجموعة صور لها بملابس وقبعة التخرج من منزلها لعدم قيام حفل للتخرج هذا العام بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا بمصر، وعلقت على الصورة قائلة :"بنتخرج من كنبة البيت عادي الحياة بتكمل، أربع سنين من المرمطة ما بين الشغل و الدراسة ٤ كمان و نبقى هرمنا خالص".



والجدير بالذكر أن مي الغيطي خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.