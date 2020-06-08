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اتحاد صناعة البترول في اليابان يوضح شرط ارتفاع أسعار النفط

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
رويترز
 قال تسوتومو سوجيموري رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان يوم الاثنين إن أسعار النفط ستظل فوق 40 دولارا للبرميل شريطة استئناف الأنشطة الاقتصادية لدعم الطلب.

واتفقت أوبك وروسيا يوم السبت علي تمديد تخفيضات إنتاج قياسية حتى نهاية يوليو .

وقال سوجيموري في بيان ”أكدوا الالتزام بتخفيضات الإنتاج، مما يبرز التزاما قويا ووحدة الصف تجاه تحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين“.

وتابع ”مازال من الصعب جدا التنبؤ بمستقبل جائحة كوفيد-19، لكن نتوقع أن يجري تداول النفط عند 40 دولارا للبرميل إذا زاد الطلب مع استئناف الأنشطة الاقتصادية العالمية في حين يتجه العرض والطلب صوب التوازن“.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني أسوأ تراجع له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن الناتج الإجمالي المحلي انكمش في الربع الأول بأقل مما كان يُعتقد في البداية، مع تضرر النمو العالمي من تبعات جائحة كورونا بما يزيد الضغط على طوكيو للتدخل لتخفيف الأثر على الشركات والمستهلكين.

وتقوم البنوك بدورها للمساعدة حيث زاد الإقراض بأسرع وتيرة سنوية على الإطلاق في مايو أيار، في مؤشر على أن الشركات تلجأ للقروض للوفاء باحتياجاتها التمويلية الملحة وسط هبوط حاد في المبيعات بسبب الجائحة.

وتحول اهتمام صانعي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا من الاستجابة للأزمة إلى جهود تعزيز النمو، لكن اليابان مازالت تواجه صعوبات في مثل هذا التحول مع استمرارها في التركيز على منع موجة أخرى من تفشي المرض.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مقابلة مع رويترز إن بلاده يجب أن تركز بالأساس على مساندة الشركات والمشاريع المتعثرة واقترح أن يتجنب البنك المركزي تعميق أسعار الفائدة السلبية.

وأوضح قائلا ”لسنا بعد في مرحلة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الناس على التنقل أكثر. على جهود تحفيز الاستهلاك أن تنتظر قليلا“.

وأظهرت بيانات معدلة صدرت يوم الاثنين أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار وهو ما يقل عن قراءة أولية كانت لانكماش نسبته 3.4 بالمئة، مع تحسن الإنفاق الرأسمالي أكثر من المتوقع. وكان محللون قد توقعوا انكماشا نسبته 2.1 بالمئة.





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