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خاص- الأهلي يرد على حقيقة التفاوض مع البركاوي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:26 م
كريم البركاوي
كريم البركاوي
علي نبوي
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول دخول النادي الاحمر في مفاوضات مع نادي حسنية أغادير المغربي للتعاقد مع المهاجم كريم البركاوي.

البركاوي أشار اليوم في تصريحات عبر موقع البطولة المغربي، بأن هناك مفاوضات بين ناديه والنادي الأهلي لضمه بشكل رسمي في الصيف المقبل.

ورد توفيق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"ما يتردد ليس له أساس من الصحة، هذا الكلام ليس مضبوطًا".

وتابع :"لا أعرف لماذا يقوم اللاعبون بفعل ذلك، الأمر غير صحيح بالمرة"..

وزاد :"علينا أن نقوم بالتفرقة بين كلام الوكلاء والمفاوضات الرسمية بين كلا الناديين".


والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي يتوقف في مصر خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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