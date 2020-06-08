تصل إلى 45.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين الموافق الـ8 من يونيو 2020، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، والتي تصل في بعض المناطق إلى 45.

حالة القطس ودرجات الحرارة





وتتوقع الأرصاد أ يكون طقس اليوم حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس لطيفًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلا والرياح معتدلة.





بيان الأرصاد الجوية





وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم عللى موقعها الإلكتروني، إنه بالنسبة لمحافظات الصعيد سيكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.





حالة الطقس اليوم





وتابعت الأرصاد الجوية: "الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:





القاهرة 36 21





الإسكندرية 28 19





طنطا 35 20





شبين الكوم 35 20





الإسماعيلية 37 18





السويس 36 20





العريش 29 18





رفح 28 17





الأقصر 44 25





أسوان 45 25











