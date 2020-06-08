Advertisements

تصل إلى 45.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في جمهورية مصر العربية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:20 م
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين الموافق الـ8 من يونيو 2020، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، والتي تصل في بعض المناطق إلى 45.
حالة القطس ودرجات الحرارة

وتتوقع الأرصاد أ يكون طقس اليوم حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس لطيفًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

بيان الأرصاد الجوية

وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم عللى موقعها الإلكتروني، إنه بالنسبة لمحافظات الصعيد سيكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

حالة الطقس اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية: "الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

القاهرة         36   21

الإسكندرية     28   19

طنطا           35   20

شبين الكوم     35   20 

الإسماعيلية    37   18

السويس       36   20

العريش        29   18

رفح            28   17

الأقصر        44   25

أسوان         45   25



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو الأرصاد الجوية الأرصاد

أخبار تهمك

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة

خيانة مشروعة.. سان جيرمان يتخلى عن نجمه من أجل صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

أين ذهبت الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف

منذ ساعة و 12 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

كافاني يحدد وجهته المقبلة ويصدم برشلونة

منذ 35 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول تعليق من والد حسام حبيب عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عرض خرافي من مانشستر يونايتد لنجم برشلونة

منذ 38 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر وبعض المدن العربية والعالمية

درجات الحرارة.. تعرف على طقس تاسع أيام رمضان

شاهد.. الأرصاد تصدر بيانا عن حالة الطقس الـ 3 أيام المقبلة

تعرف على حالة الطقس اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:50 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

12:35 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن