العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:23 م عدد الفجر الأسبوعي Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو) منذ حوالي 13 ساعة تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات أين ذهبت الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا؟.. وزير المالية يجيب (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات أول تعليق من والد حسام حبيب عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا منذ أقل من ساعتين عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء منذ أقل من ساعة عرض خرافي من مانشستر يونايتد لنجم برشلونة منذ 42 دقيقة مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي منذ حوالي 3 ساعات تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو) منذ ساعتين و 48 دقيقة نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف منذ ساعة و 16 دقيقة بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة منذ ساعة كافاني يحدد وجهته المقبلة ويصدم برشلونة منذ 39 دقيقة مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء منذ يوم خيانة مشروعة.. سان جيرمان يتخلى عن نجمه من أجل صفقة الموسم منذ ساعة و 13 دقيقة