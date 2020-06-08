مسؤول: نصف حالات فيروس كورونا الجديدة في سنغافورة عديمة الأعراض

أعلن لورانس وونج، الرئيس المشارك لقوة مكافحة الفيروسات التابعة للحكومة، اليوم الاثنين، أنه لا تظهر على نصف حالات فيروس كورونا المستجد المكتشفة حديثًا في سنغافورة أي أعراض، مما يعزز قرار الدولة المدينة لتخفيف قيود الاغلاق بشكل تدريجي للغاية، حسبما قالت وكالة "رويترز".





وقال لورانس وونج: "استنادًا إلى تجربتنا، لكل حالة عرضية، سيكون لديك حالة غير عرضية واحدة على الأقل"، مضيفًا، أن الاكتشاف تم في الأسابيع الأخيرة مع تكثيف سنغافورة للاختبار.





وأضاف "وونج": "هذا هو السبب الذي جعلنا نتوخى الحذر الشديد في خططنا لإعادة الافتتاح".





كما قال "وونج"، إنه في حين أن الأفراد الذين لا يعانون من الأعراض لديهم فرص أقل لنشر الفيروس لأنهم لا يسعلون أو يعطسون، فقد كانت هناك حالات انتقال دون أعراض في سنغافورة، خاصة بين المرضى الذين يعيشون في أماكن قريبة.





وأوضح "وونج": "لقد علق الناس - لماذا لا نعيد فتح الاقتصاد بشكل أسرع؟. علينا أن نتخذ نهجًا أكثر حذرًا. لا تزال هناك حالات بدون أعراض ربما لم نكتشفها منتشرة في المجتمع".





تتطلع الدول إلى تسخير التكنولوجيا لتتبع انتشار المرض.





لدى سنغافورة الصغيرة واحدة من أعلى معدلات الإصابة في آسيا، مع أكثر من 38,000 حالة، بسبب تفشي المرض في مهاجع ضيقة تؤوي الآلاف من العمال المهاجرين.





أعادت فتح المدارس وبعض الأعمال التجارية الأسبوع الماضي بعد إغلاق دام شهرين تقريبًا، ولكن لا يزال العديد من السكان مطالبين بالعمل من المنزل والاختلاط اجتماعيًا فقط مع عائلاتهم.





لم تكشف سنغافورة من قبل عن عدد الحالات غير العرضية التي سجلتها. ولم يكشف "وونج" عن عدد الحالات غير المصحوبة بأعراض في سنغافورة، التي أبلغت عن 6294 إصابة في الأسبوعين الماضيين، خاصة بين العمال المهاجرين.



