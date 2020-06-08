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بعد مرور 6 سنوات.. المصريون عن السيسي: "رجع مكانة المواطن"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "تين"، اليوم الإثنين، تقريرا مصور يرصد رأي الشارع المصري في وضع مصر بعد مرور 6 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

وقال أحد الشباب، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أتاح فرص عمل، ومكن الشباب من المشاركة في الأحزاب السياسية، وأضاف أخر: "عهد السيسي ملىء بالانجازات على الصعيدين المحلي والدولي".

وأضافت سيدة أخرى: "الريس عمل حاجات حلوة كتير في مصر"، فيما وجه أحد المواطنين التحية للرئيس على ما قام به من انجازات، قائلا: "المواطن المصري في عهده حس بنفسه بعد ما كنا مهمشين، ربنا يحفظه رجع مكانة المواطن المصري".

وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.

تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.

وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

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