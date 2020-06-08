بعد مرور 6 سنوات.. المصريون عن السيسي: "رجع مكانة المواطن"

عرضت فضائية "تين"، اليوم الإثنين، تقريرا مصور يرصد رأي الشارع المصري في وضع مصر بعد مرور 6 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.





وقال أحد الشباب، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أتاح فرص عمل، ومكن الشباب من المشاركة في الأحزاب السياسية، وأضاف أخر: "عهد السيسي ملىء بالانجازات على الصعيدين المحلي والدولي".





وأضافت سيدة أخرى: "الريس عمل حاجات حلوة كتير في مصر"، فيما وجه أحد المواطنين التحية للرئيس على ما قام به من انجازات، قائلا: "المواطن المصري في عهده حس بنفسه بعد ما كنا مهمشين، ربنا يحفظه رجع مكانة المواطن المصري".



