سلمى حايك: انصفوا ضحية القناع الطبي في المكسيك

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ناشدت الفنانة المكسيكية سلمى حايك بتطبيق العدالة من أجل المكسيكي جيوفاني لوبيز الذي تم ضربه وحبسه حتى الموت من قبل البوليس المكسيكي ،وذلك لعدم إرتدائه قناع الوجه الواقي من فيروس كورونا.



ونشرت سلمى حايك رسالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت فيها بإيقاف مزاولة الممارسات الوحشية والفساد النابع من بعض رجال الشرطة.





وقالت أيضًا:"إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد يجعل من الإنصاف رد الاعتبار للمكسيكي لوبيز الذي تعرض للضرب والتعذيب والإهانة والقتل الشهر الماضي، لمجرد أنه لم يرتدِ قناعًا طبيًا على وجهه، للوقاية من وباء كوفيد-19" .



وأشارت سلمى حايك أن لوبيز أصيب بطلق ناري في ساقه، وتم الإعتداء عليه بطريقة وحشية حتى وفاته، وطالبت بوقف تلك الممارسات الوحشية وتعويض أسرته.



وأكدت سلمى حايك على ضرورة توقف الفساد والوحشية، وتضامن معها المخرج المكسيكي جوليرمو ديل تورو، الذي دعا لعالم أكثر عدالة ورحمة.



وفي سياق آخر ، تستعد الفنانة المكسيكية لتصوير ثلاثة أفلام بعد تخفيف قيود الحظر المنزلي التي فرضها الوباء، ومن المقرر عرضها العام المقبل.