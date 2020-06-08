الأهلي يرفض رحيل نجمه بأوامر رينيه فايلر

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رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التخلي عن خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للاحتراف الخارجي بالموسم المقبل.



وأبدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رفضه التام فكرة احتراف محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي، إلى صفوف الاتفاق السعودي ، والتمسك بعودته مرة أخرى إلى ملعب التتش.



وكان شريف، تلقى عرضًا خلال الساعات الماضية من جانب الاتفاق السعودي، للرحيل إلى صفوفه، بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق البترولي، منذ بداية الموسم الحالي.



وجاء رفض فايلر رحيل اللاعب، لرغبته في تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد، بعدما أثبت جدارته وأحقيته في العودة لقيادة الهجوم الأحمر بالموسم المقبل.



وأجرى شريف، اتصالات مكثفه مع المارد الأحمر، خلال الساعات الماضية لحسم موقفه بالفترة المقبلة، خاصةً في ظل تلقيه عروض من جانب الدوريات الخليجية، بالموسم الجديد.



وكان شريف خرج على سبيل الإعارة، إلى صفوف إنبي مع بداية الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.