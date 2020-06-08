كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التسجيل في الحرس الوطني بالسعودية (اعرف الآن الشروط والضوابط)





أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، اليوم الإثنين الموافق 8/6/2020، عن فتح باب التسجيل في الكلية العسكرية للحرس الوطني للعام الجاري 2020، وذلك وفقًا لبعض الضوابط والشروط على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.





وبدأ التسجيل اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 من الشهر ذاته، علمًا بأنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





ويقوم الطالب بملء الاستمارة الموجودة على الموقع، ومراعاة الصدق والتدقيق أثناء ملء الاستمارة، ثم يقوم الموقع بالإعلان عن النتيجة الأولي للمرشحين وعمل جولة أخرى.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية الشروط والضوابط الواجب توافرها للتقديم، والتي جاءت كما يلي:





- يجب أن يكون التقديم للسعودي الجنسية فقط.





- حصول الطالب على شهادة جامعية عليا.





- يجب أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير عام جيد.





- يجب أن يكون لدى الطالب شهادة حسن سير.





- عمر الشخص المتقدم يكون أقل من 27 عامًا.





- إن كان المتقدم طالبًا بالطب، لا يزيد عمره عن 30 عامًا.





جدير بالذكر، أن الطالب يخضع لمقابلة شخصية للقبول في كلية الملك خالد العسكرية، وإن توافرت فيه كل الشروط بالإضافة إلى أن لا يكون متزوجًا من أجنبية، يتم الإعلان عن قبول الطالب، على أن تقدم الكلية راتبًا شهريًا له، كما تتحمل جميع المصاريف الخاصة بالكتب وما يشابه.



