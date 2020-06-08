نوستالجيا التسعينات تعيد مصطفى قمر للصدارة

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دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج اسم الفنان مصطفى قمر، وذلك عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وتصدر إسم مصطفى قمر قوائم التريند بموقع تويتر محتلًا مراكز متقدمه، رافعين شعار الحنين لأغانيه القديمة ومن أبرزها سكة العاشقين.



من جانب آخر، يستعد مصطفى قمر للتحضير للجزء الثاني من حريم كريم، ويشاركه فيه نجله تيام، في دور مختلف عليه بعدما حقق نجاحًا في مسلسل خيانة عهد مع النجمة يسرا والذي عرض في السباق الرمضاني المنصرم.



فيلم "حريم كريم" الجزء الأول تم طرحه عام 2005 وشارك فى بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم وريهام عبد الغفور ومن إخراج على إدريس .



