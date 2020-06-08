أحمد حاتم يكشف مفاجأة حول إصابة كريم قاسم بفيروس "كورونا"

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أصيب الفنان كريم قاسم بفيروس "كورونا"، المستجد الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، منذ 3 أسابيع، وخرج أحمد حاتم ليطمئن الجمهور على صحة صديقه كريم قاسم، حيث نشر صورة كريم عبر استوري "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً"كريم خف الحمد لله ولما عرف عزل نفسه وأجر بين لوحده وقعد فيه ومانزلش منه حتي بعد ماخف، حمد لله على سلامتك ياكريم".





يشار إلى أن كريم قاسم شارك جمهوره رحلته مع مرض فيروس "كورونا"، حيث قال" عرفت بكورونا فى شهر 3 وعايش مع والدى لوحدنا عنده 79 سنه اترعبت و كنت خايف عليه و سبت البيت عشان كنت بنزل اشتغل وعندى التزامات مكنش ينفع اوقف شغل خلصت تصوير آخر أبريل يوم 17 و 18 مايو ظهر لى أعراض كورونا و أول حاجة ظهرت صداع جامد حرارة تكسير فى العظام جامد جدا".







وتابع " بعد 12 ساعة ما ظهرت الأعراض كلمت كل اللى قابلتهم فى أخر 14 يوما للإطمئنان على نفسهم، رابع وخامس يوم كنت بموت و فقدت حاسه التذوق و كنت هعمل فيديو الوصية و باخد بالى من نفسى لوحدى و صعبت عليا نفسى و كنت خايف أموت لوحدى و يكسره عليا باب الشقة، سادس وسابع يوم بدأت اتحسن ".



وأضاف "بعمل الفيديو ده ليه عشان الناس اللى جالها كورونا واللى هيجلها كورونا، يمكن شهادتى تفيد ناس كتيرة عندك أعراض كحة خفيفه اسهال ترجيع صداع خليك فى البيت وعالج نفسك متخدش مكان حد محتاج مكان فى المستشفى، الموضوع مش سهل ولا بسيط ولا هزار الموضوع جد مش دور برد وخلاص لو حد كلمك و قالك انه جاله أعراض كورونا اسمعه كويس متستهرش بكلامه، ولو اتعملنا بوعى الموضوع هيعدى".



واختتم كريم قاسم حديثه" بشكر جميع الناس التى سألت علي و أطمئنت عليه وأعطت له طاقة إيجابية وأرسلت له طعام من أصدقائه و أسرته.