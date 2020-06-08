الأهلي بصدد التعاقد مع مهاجم مغربي في الميركاتو المقبل

كشف مهاجم نادي حسنية أغادير عن وقوع مفاوضات من قبل إدارة النادي الأهلي مع إدارة ناديه لرغبة القلعة الحمراء في الانضمام إليها خلال الموسم القادم.

وأعلن كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير أن انطلاق المفاوضات جاء لتحديد موقفه من الانضمام لصفوف النادي الأهلي من عدمه، ودراسة العرض المقدم لضمه جيدًا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونوه البركاوي عن تلقيه عدد من العروض للرحيل إلى الدوري المصري ومغادرة الدوري المغربي دون الكشف عن اسم أي نادي إلا النادي الأهلي.

وأكد المهاجم المغربي أن المفاوضات مازالت جارية بين ناديه والنادي الأهلي، لمناقشة إمكانية قدومه لصفوف المارد الأحمر.

وجدير بالذكر أن كريم البركاوي يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المغربي لهذا الموسم بعد تسجيله لـ 8 أهداف مع حسنية أغادير.