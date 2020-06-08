الحبس سنة مع الشغل لمندوب اختلس أموالا بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، وأمانة سر محمد طه، بمعاقبة المتهم "م. ع" مندوب بشركة حضوريًا بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد مبلغ قدره 37409 جنيهات وتغريمه مبلغا مساوٍ وعزله من الوظيفة لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر.





وصدر الحكم برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدي خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.





وأسندت النيابة للمتهم، وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وهو عامل بإحدى شركات المساهمة مندوب مخازن بإحدى الشركات للمشروعات السياحية العالمية اختلس المنقولات المملوكة لجهة عملة والتي كانت بحيازته لدى جهة عمله.









أصدرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في إعادة محاكمة 34 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين "، حيث عاقبت 12 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعاقبت 12 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.





كانت محكمة النقض قد ألغت في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.





جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.





وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.



