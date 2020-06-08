Advertisements

الاتحاد الأوروبي: عملية ايريني تصدت لمحاولة إحدى البواخر لتحميل النفط من ليبيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:00 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن عملية ايريني تصدت لمحاولة إحدى البواخر لتحميل النفط من ليبيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

نجحت مقاتلات الجيش الليبي، ليل الأحد الاثنين، في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

 

ودمر الجيش الليبي، حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت.

 

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، خلال كلمة مسجلة وجهها إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت بها خلال المعارك التي دارت خلال المرحلة السابقة.

 

وأضاف المسماري، أن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكداً انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

 

وقد تعهد المسماري برد قوي على الميليشيات في حال عدم التزامها بـالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مضيفا أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لأجل قتال الجيش الليبي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن ليبيا عملية ايريني الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عرض خرافي من مانشستر يونايتد لنجم برشلونة

منذ 36 دقيقة

نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف

منذ ساعة و 10 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من والد حسام حبيب عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ 42 دقيقة

كافاني يحدد وجهته المقبلة ويصدم برشلونة

منذ 33 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أين ذهبت الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خيانة مشروعة.. سان جيرمان يتخلى عن نجمه من أجل صفقة الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

بدعم قطري.. عبدالرحمن السويحلي يهدد بتقسيم ليبيا

الجيش الليبي يحبط محاولة قطرية تركية لاستهداف القاعدة الجوية في الجفرة

البرلمان العربي يرحب بإعلان الجيش الليبي وقف العمليات العسكرية

عاجل.. "العربية": رئيس البرلمان الليبي يزور القاهرة قريبا

عاجل.. الجيش الليبي يسيطر على منطقة جديدة

مقاتلات الجيش الليبي تستهدف رتل الوفاق شرق مصراتة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:50 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

12:35 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن