كافاني يحدد وجهته المقبلة ويصدم برشلونة

حدد اللاعب الأوروجوياني ايدنسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وجهته المقبلة خلال الصيف بعد استقراره على الرحيل من فريق العاصمة الفرنسية.





وينتهي عقد كافاني مع فريق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفين لاتفاق جديد من أجل تجديد العقد.





ووفقا لتقارير إيطالية حسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن كافاني استقر على الانتقال إلى فريق أتليتكو مدريد الإسباني، ورفض عرض فريق إنتر ميلان الإيطالي بشكل نهائي.





ويعد هذا القرار صدمة كبيرة لفريق برشلونة، وذلك بسبب تعقيد صفقة رحيل لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، لان مسؤولو الفريق الإيطالي وضعوا كافاني كبديل للمهاجم الأرجنتيني.



