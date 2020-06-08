عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

أعراض الوعى المتأخر تظهر على نقيب المحامين





رجائى عطية يمتلك شجاعة المواجهة المباشرة دون أقنعة يتخفى خلفها لكن لا أعلم لماذا لجأ إلى قناع توفيق الحكيم ليستتر خلفه





المحامون راهنوا على قدرته فى حل مشاكلهم الصعبة التى تفاقمت فى ظل الصراعات السياسية بين التيارات القومية والاتجاهات الدينية





منصب نقيب المحامين فى هذه الظروف ليس نوعاً من الوجاهة الاجتماعية بل هو اختبار صعب قد يقضى على تاريخ صاحبه الطويل فى حالة الفشل





لم أصدق أن يتصرف الأفوكاتو الشهير رجائى عطية مثل معالج فى سيارة إسعاف يصل إلى مكان الحادث بعد وفاة المصاب.. أو مثل جندى إطفاء يصل إلى موقع الحريق بعد أن أجهزت النار على كل ما فيه.. أو مثل مسافر إلى بيت الله الحرام بعد انتهاء موسم الحج.





مناسبة الكلام أنه نشر مؤخرا كتابا بعنوان: توفيق الحكيم وعودة الوعى أخرج فيه من تحت الثرى قضية دفنت صدق أو لا تصدق منذ 46 سنة.





فى ذلك الوقت من منتصف سبعينيات القرن الماضى خرج توفيق الحكيم علينا بكتيب صغير (75 صفحة من القطع الصغير) يعدد فيه انتقاداته لنظام جمال عبد الناصر بعد رحيله بسنوات قليلة أسماه: عودة الوعى.





وقامت الدنيا ولم تقعد.





ولكن مثل كل المعارك الوهمية ما أن اشتعلت واحترقت حتى هدأت وخمدت.





لكن ما يثير الدهشة أن يأتى شيخ انتخب نقيبا للمحامين بعد أن احترف المهنة أكثر من ستين سنة ليحيى العظام متناسيا القواعد الأساسية التى ساندت نجاحه وشهرته: إن رفع الدعوى القضائية بعد فوات موعدها يسقطها وتقديم الطعون بعد فوات الأوان يبطلها والأحكام ولو كانت باتة تسقط بالتقادم.





المؤكد أنه نسى ذلك كله بنشره الكتاب متأخرا أكثر من أربعة عقود.





كما أن الكتاب يكشف عن وعى متأخر سبق أن أصيب به توفيق الحكيم.





والحقيقة أن توفيق الحكيم كان لديه مبررات قوية لنشر كتابه.. أن الدنيا كلها كانت تعيد تقييم التجربة الناصرية بعد وفاة مفجرها بنحو أربع سنوات.. كما أن القضايا التى فجرها طالب الشعب بفتح ملفاتها.. إلغاء الأحزاب السياسية.. تحديد الملكية الزراعية.. التخلص من الطربوش.. هزيمة يونيو.. حرب اليمن.. مثلا.





ولوجود رموز للتجربة على قيد الحياة توالت الردود على توفيق الحكيم بالمعلومات والمستندات من كتاب كبار على رأسهم محمد حسنين هيكل.





ومن حسن الحظ أن كتابه: لمصر لا لعبد الناصر لا يزال يطبع حتى الآن ويسهل على رجائى عطية الحصول على نسخة منه فناشر كتابه هو نفسه ناشر كتاب هيكل وناشر كتاب الحكيم.





وهنا نجد أنفسنا غارقون فى بركة من الاستغراب.





الناشر (إبراهيم المعلم) ينشر كتب هيكل (صديق عبد الناصر ورفيق تجربته والمعبر عنها) وينشر الكتب التى تجلد عبد الناصر وتوجه مدفعيتها الثقيلة إليه.





بل أكثر من ذلك وافق هيكل على أن يشارك أبناؤه فى دار الشروق بضخ ملايين إضافية فيها ضاعفت من انتشارها وتأثيرها.





والمؤلف (رجائى عطية) كان وكيل هيكل فى الدفاع عنه أمام المحاكم التى نظرت دعاوى ضده رفعها خصومه السياسيين غير الناصريين.





وهناك من يتصور أن رجائى عطية اختار لنشر كتابه توقيت المعركة الانتخابية على مقعد نقيب المحامين لضرب الموقف السياسى لمنافسه سامح عاشور المنسوب إلى الفكر الناصرى.





ولو كان ذلك التصور صحيحًا فإنه لم يكن حاسما فى انتخابه نقيبا.





ما دفع المحامون لاختياره الرهان على قدرته فى حل مشاكلهم الصعبة وربما المزمنة التى استشرت فى ظل الصراعات السياسية بين التيارات القومية والاتجاهات الدينية.





وربما كان السؤال الأكثر أهمية: هل يحتمل رجل تجاوز الثمانين (ولد فى 6 أغسطس 1938) بدنيا ونفسيا متاعب نقابة يزيد عمرها عن 120 سنة ويعانى غالبية أعضائها من ضيق ذات اليد ويتعرض كثير منهم إلى إهانات نفسية وبدنية؟.





إن منصب النقيب فى هذه الظروف ليس نوعا من الوجاهة الاجتماعية أو تتويجا للمسيرة المهنية بل هو اختبار صعب لو سقط فيه أحد لا قدر الله فإن كل ما جمعه من ثمار فى تاريخه الطويل مهددة بالعطب.





وأنا أعرف أن رجائى عطية يمتلك شجاعة المواجهة المباشرة دون أقنعة يتخفى وراءها.. لكن لا أعرف لم لجأ هذه المرة إلى قناع توفيق الحكيم ليتستر خلفه.. خاصة أنه عاش سنوات التجربة الناصرية وشهد عليها بل كان شريكا فيها بصفته نائب أحكام وقتها؟.





ولو كان الذين انتقدوا عبد الناصر لم يمتلكوا الشجاعة لمواجهته حيا وانتظروا الموت ليقولوا كلمتهم فإن رجائى عطية انتظر حتى غاب الجميع ليقول ما عنده.. انتظر حتى حصد الموت الجميع.. من هاجم ومن دافع.. من انكسر ومن انتصر.. فلم يلعب البعض دور حراس المقابر أو قراء القرآن على شواهدها؟.





وربما كانت المشكلة الأساسية فى ضمائرنا السياسية أننا لا نكتشف العيوب إلا بعد فوات الأوان ونتنصل من مواقف شاركنا فى صنعها وأطلقنا البخور أمامها بعد أن تفقد صلاحيتها.





والمؤكد أن شاعرا موهوبا مثل نزار قبانى أفضل منا جميعا فى التعبير عن قضية الشجاعة الغائبة فى أوقات المواجهة المباشرة.





وصف كتاب الحكيم بأنه ردىء جدا وخيف جدا ومتأخر جدا.





الكتاب ردىء جدا لأنه لا يضيف شيئا إلى ما كان يقال فى الشارع والمقهى على لسان العوام فهو ريبورتاج صحفى خفيف ليس فيه من توفيق الحكيم القديم شىء ولا من ذهنه شىء ولا من فنه شىء.





والكتاب خفيف جدا لأن 75 صفحة من القطع الصغير لا تغطى أخبار مظاهرة فكيف تغطى أخبار ثورة من أهم ثورات القرن؟.





والكتاب متأخر جدا لأن توفيق الحكيم فكر فى أداء فريضة الحج بعد عودة الناس من الأراضى المقدسة لذلك فهو لا يستحق الثواب.





والنقطة الفضيحة فى كتاب عودة الوعى هى محاولة توفيق الحكيم إقناعنا أنه كان خلال أعوام الثورة واقعا تحت تأثير السحر ومنوما تنويما مغناطيسيا.





كيف يمكن لكاتب كبير أن ينزلق فى هذا المنطق الطفولى ويقول ببساطة: لا تؤاخذونى فقد كنت مسطولا ومهبولا ومجذوبا وواقعا تحت تأثير السحرة والمنجمين عشرين عاما.





ولو كان توفيق الحكيم المعلم والرائد والكاتب العظيم يقول مثل هذا الكلام العامى الغيبى الخرافى الانكشارى فماذا يقول ملايين البسطاء الذين لا يعرفون تفكيك حروف أسمائهم فى العالم العربى؟.





إن المواقف المعلنة بعد عشرين عامًا مواقف لا قيمة لها لأن الناس ينتظرون من الأديب أن يضئ لهم حاضرهم ويضئ إدراكهم السياسى فى فترة وقوع الحدث لا أن يكتب قصيدة مديح أو قصيدة هجاء برمسيس الأول بعد مرور خمسة آلاف سنة على وفاته.





المهم أن نملك الشجاعة كى نقول الحق فى وقته لا بعد أن ينفض المولد ويسدل الستار.





طبعا سيكون ثمن هذه الشجاعة غاليا.. والشجاعة دائما غالية الثمن.. ولأن الأديب الحقيقى لا يساوم.. ولا يختبئ تحت اللحاف أثناء البرد والظلام ولا ينتظر رحيل العاصفة حتى يخرج إلى البحر ليصطاد السمك.





والأديب الحقيقى لا ينزل تحت المخبأ عند انطلاق صفارة الإنذار ولا يكتفى برؤية روما وهى تحترق ولكنه يفعل شيئا لإنقاذها.





ويستمر نزار قبانى فى التعبير عن رأيه حتى ينهيه قائلا:





يا مصر.. يا أم الصابرين..





إننى أعتذر إليك باسم كل الكتاب الذين خرجوا بعد عشرين عاما من غرفة التخدير وقرروا أن يسيروا فى مظاهرة.. ضد المغفور له رمسيس الأول.





للأستاذ رجائى عطية نفس الكلمات مع تغيير الزمن من عشرين عاما إلى ستة وأربعين عاما.



