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باكستان تتخذ إجراءات صارمة ضد خروقات السلامة وسط تزايد حالات كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أظهرت احصاءات المسؤولين في باكستان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تسببت في ارتفاع عدد الإصابات اليومية مما دفع السلطات إلى بدء تطبيق صارم لاجراءات السلامة الحكومية.

وقال وزير التخطيط الباكستاني، أسد عمر، في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع: "أولاً قمنا بتوعية الجماهير بالبروتوكولات، ثم حذرناها، والآن، في الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء في الرئاسة، وجهنا الإدارات لقمع أماكن لا يتم اتباع البروتوكولات"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "عمر"، الذي يرأس الاستجابة الوطنية للجائحة، أن العديد من الأسواق والمحلات التجارية تم إغلاقها بسبب عدم الامتثال خلال الأيام القليلة الماضية.

كانت باكستان تسجل أرقامًا قياسية لعدد الإصابات اليومية الجديدة على مدار الأيام العشرة الماضية، مما يعكس جزئيًا زيادة الاختبارات.

ولكن من بين 23,000 اختبار يوميًا، كانت أكثر من 1 من كل 5 إيجابية خلال الأيام العشرة الماضية. وتظهر الإحصائيات الحكومية، أنه قبل رفع الحظر في 9 مايو، كان عدد الاختبارات التي اكتشفت الفيروس نحو 1 من كل 10.

ويقول المسؤولون الحكوميون، إن بروتوكولات السلامة لا يتم اتباعها، خاصة قبل عطلة عيد الفطر الإسلامي مباشرة.

جاء قرار رفع الإغلاق في 9 مايو على الرغم من تزايد الإصابة بالفيروس، بسبب الأزمة الاقتصادية والبطالة المتفاقمة.

وأظهر تقرير لـ"رويترز"، أن باكستان هي الدولة السادسة عشرة التي تفوق 100،000 إصابة. ويقول مسؤولون، إن انتشار الفيروس لم يبلغ ذروته بعد في باكستان.

وقد رفعت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي سجلت 2067 حالة وفاة و 103.671 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إغلاقها الشهر الماضي لكنها أصدرت بروتوكولات لإعادة فتح الأسواق والصناعات ووسائل النقل العام - بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي الإلزامي.

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