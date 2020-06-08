حبس طالب وطالبة 45 يوما في واقعة تصوير معلم عاريا بالإسكندرية

أمرت محكمة جنح مستأنف برج العرب بالإسكندرية، برئاسة المستشار وائل مطر، رئيس المحكمة، بتجديد حبس طالب وطالبة 45 يومًا علي ذمة التحقيقات، في واقعة تصوير مُدرس واحتجازه داخل منزل بمنطقة برج العرب غربي المحافظة.

وقررت المحكمة بعضوية كل من المستشارين محمد الخولي، وأحمد غازي، إخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته، وسرعة تفريغ هواتف المتهمين بمعرفة لجنة فنية مختصة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة برج العرب بلاغا من المدعو "ر" 55 عاما، معلم مادرة الفيزياء بمدرسة ثانوي بدائرة القسم، يتهم فيه طالبة وطالبًا باحتجازه داخل شقة، وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح، ومساومته على دفع مبلغ مالي ١٠٠ ألف جنيه نظير عدم نشر مقطع الفيديو.





وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى صحة الواقعة، وجرى تحديد مرتكبي الواقعة وهما "غ" طالبة ثانوي، 16 عاما، وزميلها "م" 16 عاما، طالب، وألقي القبض عليهما.





وتبين من التحريات استدراج المتهمة الأولى المجني عليه إلى شقتها بحجة إعطائها درسا خصوصيا، وأثناء تواجده أشهر المتهم "مطواة" في وجهه وأجبره على خلع ملابسه ووضع يده على أماكن حساسة من جسد المتهمة الأولى.





وكشفت التحريات تصوير المتهم الثاني للمدرس بهاتفه المحمول، ومساومته على دفع مبلغ مالي 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور ومقطع الفيديو.





وأضافت تحريات ضباط المباحث إعطاء المتهم الثاني مقطع الفيديو إلى صديقه "ر. س" 20 عاما، سائق توكتوك، للاتصال بالمجني عليه وتهديده ومساومته أيضا على مبلغ 100 ألف جنيه نظير عدم فضحه ونشر الفيديو.





عقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين الثلاثة، وجرى التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي عثر بها على رسائل تثبت وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني.





وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس الطالبة وزميلها وسائق التوكتوك بتهم الاحتجاز تحت تهديد السلاح وهتك العرض بالقوة والابتزاز.





في سياق منفصل، نجحت أجهزة الأمن في ضبط 21138 عبوة مستلزمات طبية تم حجبها عن الأسواق لبيعها بأسعار السوق السوداء بالإسكندرية، وذلك استمرارًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".





وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها بتوجيه عدة حملات إستهدفت المخازن والمنشآت غير المرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن الأسواق وتقليل المعروض منها لرفع أسعارها.





وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 3 قضايا حيازة مستلزمات طبية بقصد حجبها عن الأسواق بمضبوطات بلغت "21138 "كمامة، جوانتى، عبوة مطهر"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.