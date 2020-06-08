تفاصيل أغنية "طحن × طحن" لـ حماده هلال

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يستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنية جديدة له خلال الأيام القليلة المقبلة وتحمل عنوان "طحن × طحن"، وهى من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا.







وتأتي أغنية"طحن × طحن" عقب أغنيته الأخيرة"جمالها" مع الممثلة منه عرفة، حيث تخطت 6 ملايين مشاهدة بعد طرحها من حوالى 10 أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



والأغنية من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف.



واحتل كليب النجم حمادة هلال "يا جمالها" مؤخرا المركز الأول بقائمة الترند على اليوتيوب وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو الكليب الذي ظهرت معه فيه الفنانة الشابة منة عرفة.

وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضي كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.



