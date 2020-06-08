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صفاء السبع تعود للواجهة بعد وفاة شقيقتها وسر وراء اعتزالها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:50 م
صفاء السبع
صفاء السبع
صفاء السبع.. غاب العديد من نجوم الفن والسينما والمسرح، في الوقت السابق وغالبًا ما كان لأحد أن يتذكرهم، لولا حدوث الثورة التكنولوجية الكبيرة، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتذكرهم دومًا وتضعهم في الصدرة مجددًا بعد غيابهم، مع حدوث أي شيئ له علاقة بهم.

عودة صفاء السبع

وعادت الفنانة المعتزلة صفاء السبع للواجهة مجددًا، برغم اعتزالها منذ سنوات طويلة، لدرجة أنست الكثيرين بأنها لاتزال موجودة وعلى قيد الحياة، نتيجة الغياب الطويل والبعد عن الشهرة التي حققتها وسعت لها.

وفاة شقيقة صفاء السبع 

وتصدرت صفاء السبع النجمة الجميلة التي تركت مجال الفن وقررت الابتعاد عن عيون الكاميرات، بعدما أعلنت بعض الصفحات الرسمية لإحدى الجمعيات، خبر وفاة شقيقتها ابنة الفنان الراحل محمد السبع، لتعود للواجهة وتصبح محط الأنظار.

خبر وفاة شقيقة صفاء السبع

ونعت الجمعية شقيقة صفاء السبع التي وافتها المنية، مرسلةً أحر التعازي لأسرتها واختها النجمة المعتزلة، والتي عادت لتصدر المشهد ثانية، مع إعلان خبر شقيقتها وفاء السبع التي لم يكن لها علاق بالمجال.

الميلاد والنشأة 

ولدت صفاء السبع في الـ24 من أكتوبر عام 1957، وهي الآن في عمر الـ62 ،وهي ابنة الفنان محمد السبع، وحصلت على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية، وعملت لسنوات بين السينما والتليفزيون.

أعمال صفاء السبع

وقدمت الفنانة صفاء السبع العديد من الأعمال السينمائية والدرامية أهمها: "نص أرنب"، "سيداتي آنساتي"، "لعبة الأشرار"، و"بوابة ابليس"، إضافة إلى العديد من الأعمال التليفزيونية الدرامية، منها: "آسف لا يوجد حل"، "رأفت الهجان" الذي شاركت فيه النجم الراحل محمود عبدالعزيز، "البراري والحامول"، "الحفار" ، "جريمه على الشاطئ الهادي".

صفاء السبع تعتزل الفن

وقررت النجمة صفاء السبع عتزال الفن في سن مبكرة بعد أعمال فنية متعددة بلغت حوالي 42 عملًا فنيًا، وتفرغت للمنزل بعدما تزوجت من ضابط وأنجبت منه ابنتها عبير.

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