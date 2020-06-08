Advertisements

تراجع الناتج الصناعي الألماني بنسبة 17.9% خلال أبريل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
رويترز
 تراجع الناتج الصناعي الألماني بمعدل قياسي في أبريل بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد المصنعين بأكبر اقتصاد في أوروبا على وقف الإنتاج، بينما تتوقع الشركات طريقا وعرة رغم حزمة تحفيز ضخمة.


وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات انخفاضا نسبته 17.9 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق. كان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجعا أقل قليلا يبلغ 16 بالمئة.

وسجل مصنعو السلع الرأسمالية أكبر تراجع في الإنتاج وبنسبة بلغت 35.3 بالمئة. وتراجع إنتاج قطاع الطاقة 7.2 بالمئة والتشييد 4.1 بالمئة.

وقالت وزارة الاقتصاد إن إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا طُبقت منذ منتصف مارس آذار لكن الأثر الأكبر للقيود ظهر بالكامل في أبريل .

وأضافت ”وصلنا لأدني نقطة. ومع التخفيف التدريجي للإجراءات الوقائية واستئناف الإنتاج في قطاع السيارات يبدأ التعافي الاقتصادي الآن“.

تعزز تلك البيانات التوقعات بأن الاقتصاد الألماني سيسجل أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من العام.

وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بأكملها بنسبة 6.3 بالمئة بافتراض أن حزمة التحفيز البالغة 130 مليار يورو (146.69 مليار دولار) ستساعد الأنشطة الاقتصادية على الانتعاش مجددا في النصف الثاني من العام.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز يوم الاثنين إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم عقد اجتماع خاص يوم الجمعة للبدء في تنفيذ أجزاء كبيرة من إجراءات التحفيز.

لكن على الرغم من حزمة التحفير، قال معهد إيفو الاقتصادي يوم الاثنين إن المصنعين يتوقعون أن يتواصل تراجع معدلات الإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة لكن بوتيرة أبطأ عن السابق.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جائحه كورونا الناتح الصناعي الالماني المانيا التعافى الاقتصادي

أخبار تهمك

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من والد حسام حبيب عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ نصف ساعة

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خيانة مشروعة.. سان جيرمان يتخلى عن نجمه من أجل صفقة الموسم

منذ 41 دقيقة

أين ذهبت الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة شهيرة تشتري جهازًا لكشف الأشباح.. اعرف التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعلن عن حزمة بقيمة 750 مليار يورو لمحاربة كورونا

على عكس التوقعات.. الناتج الصناعي الألماني يصعد 0.3%

6.6 % انكماش متوقع في الاقتصاد الألماني بسبب كورونا

3.4 % انكماش متوقع في الاقتصاد البولندي بنهاية 2020

12 % تراجع في صادرات ألمانيا خلال مارس

إيطاليا توافق على حزمة تحفيز اقتصادي بـ 55 مليار يورو لمواجهة كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:09 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

12:35 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

10:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن