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لفتة إنسانية.. الداخلية تنقذ طفلين أغلق عليهما باب الشقة في دمياط

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

نجحت إدارة الحماية المدنية بمحافظة دمياط، في إنقاذ طفلين داخل شقتهم السكنية، حيث تبلغ لمركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط من أحد المواطنين بوجود طفليه سن 3 – 4 سنوات داخل الشقة سكنه بمفردهما وخشيته عليهما نظرًا لغلق باب الشقة وعدم قدرته على الدخول إليهما لوجود المفاتيح بالداخل.


وعلى الفور توجهت قوة من إدارة الحماية المدنية حيث تم الدخول إلى الشقة من خلال الشرفة وفتح الباب وإنقاذ الطفلين، لاقى الأمر استحسانًا من الأهالى وتقدموا بالشكر لقوات الشرطة على سرعة الاستجابة للبلاغ.

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ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأسوان.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بمحافظة أسوان بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة "مخدر الحشيش".


وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لكافة الجرائم المستحدثة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.


بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم

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شرطة دمياط دمياط انقاذ طقلين الداخلية

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