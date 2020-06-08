بعد نجاحه فى "البرنس".. هيثم نبيل يستعد لطرح أغنية "كانت غلطة"

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يستعد الفنان هيثم نبيل لطرح الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان "كانت غلطة"، ومن المقرر أن يتم طرحها الشهر المقبل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من ألحانه، وكلمات سارة سعيد، وتوزيع حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف.



وكان هيثم نبيل قد تعاون مؤخرًا مع الفنان محمد رمضان في مسلسله "البرنس" الذي عُرض في السباق الرمضاني من خلال كتابته لسبع أغنيات من كلماته وألحانه، وتولى غناءها الفنان أحمد سعد، عدا أغنية واحدة، قامت بغنائها الطفلة ملك محمد،وحققت هذه الأغانى نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، لاسيما أغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة ملك، ضمن أحداث الحلقة التاسعة عشر.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.



يُشار أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، واحتوى الألبوم على 15 أغنية.



والجدير بالذكر أن هيثم نبيل شارك أيضًا في مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، بعدة أغاني بصوته.