نانسي عجرم تحصد ثمار نجاح أولى حفلاتها الـ أون لاين

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حققت النجمة اللبنانية نانسي عجرم نجاحًا كبيرًا بأولى حفلاتها الأونلاين والتي أحيتها منذ أكثر من أسبوع وسط تفاعل كبير من قبل جمهورها.



وحظي فيديو الحفل بنسب مشاهدة كبيرة تخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة في وقت قياسي متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في موقع "يوتيوب" خلال الأيام الماضية.



وكانت نانسي قد أطلّت على جمهورها من خلال هذا الحفل في عيد الفطر المنصرم من مدينة بيروت، وجمعت فيه لقطات لها وهي تغني.



وكعادتها سحرت نانسي الجمهور بجمالها وأناقتها وصدحت بصوتها مقدمه أجمل الأغنيات، بالإضافة الى لقطات مسجلة لها من شاطئ البحر ومجموعة من اللقطات الجوية لمدينة بيروت.



